UBS belässt Kering auf 'Neutral' - Ziel 624 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering vor den Mitte Februar erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 624 Euro belassen. Das vierte Quartal werde ein differenziertes Bild für die Luxusgüterherstellers ergeben, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenprognose. Die ambitionierten Erwartungen stellten eine hohe Messlatte dar. Für Kering passte sie ihre Ergebnisschätzungen wegen des negativen Einflusses durch die Dezember-Lockdows in Europa leicht nach unten hin an./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 04:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2021 / 04:13 / GMT

