UBS belässt LafargeHolcim auf 'Buy' - Ziel 44 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LafargeHolcim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Franken belassen. Die indische Tochter des Zementhersteller habe trotz Umsatzeinbruch im zweiten Quartal bei den Margen von der Preisentwicklung und geringeren Kosten profitiert, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) des Konzerns im zweiten Quartal dürften daher steigen./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 02:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 / 02:05 / GMT

