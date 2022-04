UBS belässt Nestle auf 'Buy' - Ziel 140 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Die Erholung von der Corona-Pandemie, höhere Preise und bislang stabile Absatzvolumina sprächen für einen guten Start des Konsumgütersektors in das Jahr, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Nestle könnten die Quartalszahlen sogar höhere Schätzungen für das Gesamtjahr nach sich ziehen. Er hält einen anspruchsvolleren Ausblick für gut möglich./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 01:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 01:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.