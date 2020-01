UBS belässt Nokia auf 'Buy' - Ziel 4,10 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Im Bereich der Netzwerkausrüstungen müsse 2020 weiter mehr Gled in die 5G-Einführung investiert werden, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Nokia hänge kursmäßig viel von von einer Verbesserung der Marge ab. Aus Bewertungsgründen zieht er die Nokia-Aktie jedoch weiter jener von Ericsson vor./ssc/tih

