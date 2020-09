UBS belässt Nokia auf 'Buy' - Ziel 4,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia nach dem Einzug eines neuen Vorstandschefs Anfang August und eines neuen Finanzchefs Anfang September auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe in vielen Bereichen eine Wende zum Positiven geschafft, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei nun wichtig, dass das neue Management sicherstelle, dass die Bereichsleitungen hinter der Konzernstrategie stehen./mf/ck

