UBS belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 92 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Analystin Laura Sutcliffe verfasste die am Montag vorliegenden Studie in Reaktion auf ein Verfehlen der Ziele der Phase-III-Studie CANOPY-1 zur Behandlung von Lungenkrebs im Frühstadium. Ein potenzieller Kurstreiber habe sich damit in Luft aufgelöst, erklärte die Expertin. Investoren dürften nun in einer Weiterentwicklung des betreffenden Wirkstoffs Canakinumab keine gute Mittelverwendung sehen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 06:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 06:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.