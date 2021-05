UBS belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 96 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Franken belassen. Bei dem Pharmakonzern sei zwar in diesem Jahr bislang nicht alles rund gelaufen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Risiko/Rendite-Verhältnis der Aktien aber sei günstig, hieß es mit Blick auf die in diesem Jahr erwarteten Kurstreiber aus der Produktpipeline./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2021 / 00:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2021 / 00:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.