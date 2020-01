UBS belässt Orange auf 'Neutral' - Ziel 14,40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Orange SA nach dem Besuch einiger Telekomkonzerne in Frankreich und Südeuropa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Er ziehe nach wie vor den französischen Telekommarkt jenen in Spanien und Italien vor, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zu seinen bevorzugten Werten gehört unter anderem auch Orange./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 03:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

