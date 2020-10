UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel 22 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der französische Autobauer habe alle erforderlichen Maßnahmen, die es für eine erfolgreiche Elektrifizierungsstrategie brauche, getroffen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Details, die der Konzern in Workshops vorstellt habe, seien überzeugend. Er bleibe allerdings beim neutralen Urteil, da die Investoren zunächst wohl die ersten Nachweise sehen wollten, bevor sie Renault ihr volles Vertrauen entgegen brächten./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 03:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 03:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.