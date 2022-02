UBS belässt Rio Tinto auf 'Sell' - Ziel 4200 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach Geschäftszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Der Bergwerkskonzern habe im vergangenen Jahr von hohen Rohstoffpreisen profitiert, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Geschäft habe aber enttäuscht, die Produktion sei in allen wichtigen Segmenten hinter anfänglichen Erwartungen zurückgeblieben./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 19:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 19:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.