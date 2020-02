UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 350 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach neuen Studiendaten für Risdiplam zur Behandlung spinaler Muskelatrophie auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Trotz Vorzügen gegenüber dem Medikament Spinraza gebe es nach wie vor auch weniger klare Aspekte, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Risdiplam habe er zudem nur mit 450 Millionen Franken in seinen Schätzungen berücksichtigt und zähle nicht zu den Haupttreibern seiner Investment-Einschätzung./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

