UBS belässt RTL auf 'Neutral' - Ziel 36 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Richard Eary in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der TV-Branche. Die Corona-Krise sei ein Spiel mit zwei Hälften, schrieb er mit Blick auf das erste und zweite Quartal. Die Belastung sei am Werbemarkt seit Mitte März spürbar. Er favorisiert Pro7 und ITV./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 18:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

