UBS belässt Santander auf 'Buy' - Ziel 4,40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Entgegen seiner Erwartung seien die Quartalszahlen der spanischen Großbank vom Markt schlecht aufgenommen worden, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar habe wohl auch die Positionierung der Anleger vor den Zahlen für den übertriebenen etwa zehnprozentigen Abschlag im Tagesverlauf eine Rolle gespielt, aber auch der sich verschlechternde Nachrichtenfluss in Brasilien sei sicherlich ein wichtiger Faktor gewesen./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 01:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 01:37 / GMT

