UBS belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 112 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP vor den am 29. Januar erwarteten finalen Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Zwei Tage vor der Veröffentlichung finde ein Kundenevent statt, von dem er sich mehr Einblick in die Migration der Software in die Cloud verspreche, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem stehe auch noch der Börsengang der Tochter Qualtrics an./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 22:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 22:10 / GMT

