UBS belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Trends am deutschen Immobilienmarkt im vierten Quartal seien stark gewesen und die Hypothekenkredit-Daten der Bundesbank hätten sich verbessert, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieses Umfeld sei positiv für den Online-Portalbetreiber. Der Lockdown aber schaffe Risiken, die die Jahresziele für 2021 beeinflussen könnten./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 18:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.