UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 2450 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell nach einer Präsentation und Fragerunde über die Fortschritte in Sachen Energie-Wende auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Vor der am 24. Mai anstehenden Hauptversammlung habe der Ölkonzern erklärt, warum Anleger für den Beschluss 20 und gegen den Follow-This-Beschluss 21 stimmen sollten, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 19:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 19:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.