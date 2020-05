UBS belässt Signify auf 'Neutral' - Ziel 18 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Signify auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Beleuchtungsspezialist sei wegen der globalen Aufstellung seiner Produktion weniger verwundbar durch einzelne Fabrikschließungen als Wettbewerber während der Corona-Krise, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts einer Small- & Midcap-Konferenz der Schweizer Bank. Die hohe Kostenflexibilität sollte in dem schwierigen laufenden Quartal dem Unternehmen helfen./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

