UBS belässt Stabilus auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stabilus nach einer einkassierten Jahresprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Autozulieferer könne die Auswirkungen des Coronavirus derzeit noch nicht beziffern, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da der Virus Autobauer dazu veranlasse, die Produktion in Europa einzustellen, glaubt die Expertin, dass die Mehrheit der Zulieferkonzerne die Prognosen im Gesamtjahr nicht erfüllen kann./tih/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

