UBS belässt Telefonica Deutschland auf 'Buy' - Ziel 2,80 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Telefonica Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,80 Euro belassen. In einem Test der Fachzeitschrift "Connect" hätten sich alle Anbieter verbessert, die Deutsche Telekom aber habe ihre Führungsposition das elfte Jahr in Folge behauptet, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dahinter folgten Vodafone und Telefonica Deutschland auf den Plätzen, wobei die Telefonica-Tochter nach dem Abschluss der E-Plus-Übernahme einen Sprung gemacht habe. Das sollte die Anleger mit Blick auf deren Investitionen beruhigen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 19:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

