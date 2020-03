UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 410 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. Laut der jüngsten UBS-Konsumentenumfrage bleibe Tesla klar der beliebteste Produzent unter allen Autoherstellern, die auch Elektrofahrzeuge bauten, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Tesla gelte als Technologieführer mit weiterhin starken Wachstumsaussichten. Allerdings sei die Aktie in den vergangenen Monaten zu schnell zu stark gestiegen, rechtfertigte er seine Verkaufsempfehlung./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.