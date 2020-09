UBS belässt Total SA auf 'Buy' - Ziel 44 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Total SA vor einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das Management des Ölkonzerns müsse nun die im April in Reaktion auf die Virus-Krise ergriffenen Maßnahmen und deren Auswirkungen in die mittelfristigen Aussichten des Unternehmens einbeziehen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei sei weiterhin wesentlich, dass Total seinen Fokus auch künftig auf die Entwicklung wichtiger Finanzkennzahlen richte./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / 05:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / 05:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.