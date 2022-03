UBS belässt Totalenergies auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Strategietag auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die bis 2030 gesteckten Emissionsziele zeigten, dass sich der Öl- und Energiekonzern in einer Dekade des Wandels befinde, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Abhängigkeit von Russland sei offenbar gering genug, um dies gut handhaben zu können. Auch halte der Konzern an seinen Ausschüttungsplänen für die Aktionäre fest./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 17:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.