UBS belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 21,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Mit dem Weggang von Vorstandschef Andreas Renschler und zwei weiteren Top-Managern könnte es zu einer Runderneuerung der "Global Champion"-Strategie bei der Volkswagen-Lkw-Tochter kommen, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der künftige Chef Matthias Gründler sei als früherer Finanzvorstand "Architekt" dieser Strategie gewesen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 22:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 22:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.