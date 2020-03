UBS belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 27,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Aktuelle Marktindikatoren deuteten darauf hin, dass der europäische Lkw-Markt Zeichen einer Erholung zeige, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Nordamerika aber könnte sich das Geschäft im März und im April abschwächen. Angesichts des herausfordernden Marktumfeldes bevorzugt der Experte weiterhin unter anderem die Aktien von Traton. Lu hob die Ausrichtung des Unternehmens auf vorteilhafte Absatzmärkte positiv hervor./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 21:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

