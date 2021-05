UBS belässt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 12,40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Analyst Ignacio Cerezo untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Auswirkungen möglicher Offerten der italienischen Großbank für zwei heimische Wettbewerber. Banco BPM wäre die größere Option, in einem Kauf der Banca Monte dei Paschi di Siena dagegen würde er einen eher taktischen Deal sehen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 05:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 05:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.