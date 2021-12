UBS belässt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 19,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Auf kurze Sicht sei die Virusvariante Omikron ein Risiko für das Wachstum und die Zinsen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit einer gewissen Verzögerung wegen des Coronavirus dürfte die Konjunktur aber an Fahrt gewinnen. Mit Blick auf Ausschüttungen an die Aktionäre zähle die italienische Großbank zu den attraktivsten Titeln./bek/mis

