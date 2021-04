UBS belässt Unilever PLC nach Zahlen auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever PLC nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. Profitiert habe der Nahrungsmittelkonzern von einer guten Nachfrage in der Sparte Food & Refreshments, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Im ersten Halbjahr indes könnte die Profitabilität etwas sinken./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 06:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 06:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.