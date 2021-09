UBS belässt Vivendi auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Richard Eary widmete sich in einer am Freitag vorliegenden Studie der Frage, was in der Aktie des Medienkonzerns bereits eingepreist ist - unter anderem mit Blick auf die Universal Music Group. Den Wert der Musiktochter auf 35 Milliarden Euro geschätzt würden die übrigen Aktivitäten derzeit mit einem 21-prozentigen Abschlag bewertet./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2021 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 16:57 / GMT

