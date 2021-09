UBS belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 187 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach diversen Gesprächen mit Branchenvertretern und Regulierern auf "Buy" mit einem Kursziel von 187 Pence belassen. Das Fazit sei ermutigend vor allem für die Märkte in Deutschland und den Niederlanden, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Vodafone dürfte von der Lage am deutschen Markt profitieren./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 15:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2021 / 15:34 / GMT

