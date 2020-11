UBS belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie nach einem Produktionsauftrag für einen Corona-Impfstoff auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern werde die Investitionen wohl noch erhöhen müssen, um den Hoffnungsträger in der Corona-Krise produzieren zu können, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Geschätzte 90 Millionen Euro würden wohl fällig, um binnen zwei Jahren 300 Millionen Dosen des Impfstoffs fertigen zu können./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 14:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

