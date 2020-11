UBS belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie vor dem Hintergrund einer anstehenden Übernahme von Siltronic durch den taiwanesischen Kontrahenten GlobalWafers auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit dem geplanten Verkauf des von Wacker Chemie gehaltenen gesamten Siltronic-Anteils von 30,8 Prozent an GlobalWafers würde der Wert des Spezialchemiekonzerns um sieben Prozent gesteigert werden, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungsmultiplikatoren des GlobalWafers/Siltronic-Deals lägen deutlich über dem Sektordurchschnitt. Kartellrechtliche Fragen könnten aber ein Problem werden./ajx/ag

