UBS belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 148 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart angesichts einer möglichen Beteiligung an einem Gebot von Microsoft für die US-Aktivitäten der Video-App Tiktok auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 US-Dollar belassen. Walmart könne aus mehreren Gründen von solch einem Deal profitieren, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sein könnte er unter anderem für die Marktplatz- und Werbestrategie des Handelskonzerns sein. Außerdem sei das Erreichen einer jüngeren Zielgruppe langfristig bedeutend./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2020 / 18:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2020 / 18:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.