UBS belässt Wirecard auf 'Neutral' - Ziel 129 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Wirecard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Analyst Hannes Leitner will zunächst die für den 27. April angekündigten vollständigen KPMG-Sonderprüfungsergebnisse abwarten, um Klarheit zu bekommen, wie er in einem am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentar schrieb. Da sich allerdings auch der für März vorgesehene Jahresabschluss 2019 wegen der nach Manipulationsvorwürfen angestoßenen Bilanzüberprüfungen verschoben hatte, warte er auch auf Aussagen des Aufsichtsrats und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E&Y./ck/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.