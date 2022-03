UBS belässt Zur Rose Group auf 'Sell' - Ziel 169 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zur Rose auf "Sell" mit einem Kursziel von 169 Franken belassen. Die bisher in diesem Jahr eingereichten elektronischen Rezepte machten nur einen Bruchteil dessen aus, was erwartet werde, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der neue Bundesgesundheitsminister scheine der Einführung des E-Rezepts keinen obersten Stellenwert einzuräumen. Die Aktie der Online-Apotheke hängt laut dem Experten jedoch wesentlich von künftigen Umsätzen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ab, insbesondere in Deutschland. Dort hatte sich die flächendeckende Einführung des E-Rezepts zuletzt weiter verzögert./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2022 / 05:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 05:14 / GMT

