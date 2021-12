UBS belässt Zur Rose Group auf 'Sell' - Ziel 250 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Online-Apotheke Zur Rose Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Nach Einschätzung eines Experten, der lange bei der Gematik gearbeitet habe, könnten Ende kommenden Jahres 60 bis 70 Prozent aller Rezepte in Deutschland elektronisch ausgestellt werden, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könnte sich das sogenannte Makelverbot als Hürde für Partnerprogramme erweisen, und andere Experten seien für den Marktanteil elektronischer Rezepte mit 15 bis 20 Prozent bis Ende 2022 deutlich vorsichtiger./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2021 / 21:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.