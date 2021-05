UBS belässt Zur Rose Group auf 'Sell' - Ziel 257 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zur Rose Group nach einer Branchenumfrage der Beratungsgesellschaft PWC auf "Sell" mit einem Kursziel von 257 Franken belassen. Entscheidendes Kriterium für den Online-Einkauf von Medikamenten in Deutschland sei demnach der Preis, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ältere Käufer seien noch preissensibler als jüngere./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 15:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.