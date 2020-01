UBS besetzt Verwaltungsratsposten mit Bank-Veteranen

Zürich (Reuters) - Die UBS besetzt zwei Verwaltungratsposten neu.

Die Schweizer Großbank schlägt der Generalversammlung vom 29. April Nathalie Rachou und Mark Hughes zur Wahl in das Aufsichtsgremium vor, wie das Institut am Freitag in einer Mitteilung bekanntgab. Die langjährigen Verwaltungsräte David Sidwell und Isabelle Romy träten zurück. Die 1957 geborene Rachou sei seit zwölf Jahren Mitglied des Verwaltungsrats der Großbank Societe Generale, gebe diese Funktion aber im Mai ab. Die Französin sei zudem Beraterin beim Vermögensverwalter Rouvier Associes. UBS befindet sich in Zusammenhang mit unversteuerten Kundengeldern in einem Rechtsstreit mit Frankreich. Mark Hughes war bis 2018 Risikochef der Royal Bank of Canada. Zurzeit sei der 1958 geborene Kanadier Vorsitzender des Global Risk Institute und Gastprofessor an der Leeds University.