UBS erhöht die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) will für das Jahr 2021 eine Dividende von 0,50 US-Dollar (ca. 0,45 Euro) an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Dienstag in Zürich berichtet wurde. Dies ist eine Steigerung um knapp 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,37 US-Dollar). Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 17,10 Franken (ca. 16,43 Euro) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,74 Prozent. Die Generalversammlung findet am 6. April 2022 statt.

Auszahltag ist der 14. April 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 12. April 2022. Die UBS will im Jahr 2022 auch eigene Aktien im Wert von bis 5 Mrd. US-Dollar zurückkaufen.

Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn belief sich im Gesamtjahr 2021 auf 7,5 Mrd. US-Dollar. Dies war ein Zuwachs um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Die Rendite auf das harte Kernkapital betrug 17,5 Prozent. Im Jahr 2021 wurde ein Anstieg der Neugelder von 107 Mrd. US-Dollar erzielt. Die verwalteten Vermögen belaufen sich auf 4,6 Bio. US-Dollar.

UBS strebt künftig eine Rendite auf das harte Kernkapital von 15 bis 18 Prozent an. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis soll von 73,6 Prozent im letzten Jahr künftig auf 70 bis 73 Prozent sinken.

