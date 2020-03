UBS-Finanzchef - Rechne mit Hilfsmaßnahmen der SNB für Firmen

Zürich (Reuters) - Die Großbank UBS rechnet mit Maßnahmen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zur Stützung der von der Coronavirus-Krise am stärksten gebeutelten Wirtschaftszweige.

"Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende der Woche oder am Wochenende einige konkrete Ankündigungen der SNB sehen werden, die eine gewisse Hilfe und Unterstützung bieten werden," sagte Finanzchef Kirt Gardner am Mittwoch auf einer Anlegerkonferenz. "Das begrüßen wir selbstverständlich." Das Institut sei an den Gesprächen maßgeblich beteiligt gewesen. Die SNB legt am (morgigen) Donnerstag die geldpolitische Lagebeurteilung vor.