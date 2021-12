UBS geht gegen Steuerstrafe in Frankreich in Berufung

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS geht gegen eine Milliardenstrafe in einem Steuerverfahren in Frankreich in Berufung.

"Die Berufung wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Tagen eingereicht, um die Rechte von UBS AG zu wahren", teilte das Institut am Montag mit. "Dies erlaubt es UBS AG, das Urteil des Berufungsgerichts genau zu analysieren, um im besten Interesse der Stakeholder das weitere Vorgehen festzulegen." Ein französisches Berufungsgericht hatte die größte Schweizer Bank in der Vorwoche in einem seit mehreren Jahren andauernden Verfahren der illegalen Geldgeschäfte und der Geldwäsche von Erträgen aus Steuerbetrug schuldig gesprochen und zu einer Zahlung von 1,8 Milliarden Euro verurteilt. Das Strafmass fiel damit merklich geringer aus als in einem ersten Urteil im Jahr 2019. Damals hatte ein anderes Gericht eine Rekordstrafe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verhängt.