UBS-Gewinn klettert kräftig - Vorsicht für weiteren Jahresverlauf

Zürich (Reuters) - Nach einem Gewinnsprung im ersten Quartal dämpft die UBS die Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf.

Gesunkene Vermögenspreise, niedrigere Zinsen und abnehmende Kundenaktivität dürften sich in den zukünftigen Ergebnissen niederschlagen, wie die Schweizer Großbank am Dienstag mitteilte. Branchenweit rechnet das Institut wegen der Einschränkungen für viele Firmen und der steigenden Arbeitslosigkeit zudem mit einem erhöhten Ausmaß an Wertberichtigungen für Kreditrisiken. In den ersten drei Monaten 2020 kletterte der Gewinn des Instituts vor allem dank des florierenden Handels um 40 Prozent auf 1,595 Milliarden Dollar und lag damit leicht über den vor knapp drei Wochen in Aussicht gestellten 1,5 Milliarden Dollar.