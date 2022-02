UBS: Großbank überarbeitet Liste mit Small-Cap-Favoriten – europäische Small Caps im Vergleich zu US-Pendants günstig bewertet

Die UBS hat ihre Liste mit den europäischen Favoriten unter den kleineren Unternehmen, den Small Caps, überarbeitet. Von den Schweizer Werten gehören weiterhin Barry Callebaut, Dätwyler, Georg Fischer und EFG International zu den „Top 20“.

Die Stimmung an den Märkten sei derzeit von geopolitischen Spannungen und steigenden Zinsen dominiert, schreiben die Analysten in einer am Diesntag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht dürfte die Volatilität hoch bleiben. In diesem Umfeld sei es ratsam, auf eine gute Mischung aus Value- und Wachstumstiteln zu setzen.

Insgesamt seien die europäischen Small Caps im Vergleich mit den US-Unternehmen weiterhin günstig bewertet, schreiben die Experten. Der Umgang mit steigenden Rohmaterialpreisen und mit Lieferkettenproblemen sei bei der Auswahl derzeit ein Hauptkriterium.

Neben genannten Schweizer Werten schaffen es noch Andritz , Argenx, Aveva, Bawag , Berkeley, CTP, HAYS, HOMESERVE, Indra, Krones , Melia, National Express, Smurfit Kappa, Scout24 , Ubisoft und Unicaja Banco in die Auswahl.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solarseven / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!