UBS hebt Ahold Delhaize auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 32 Euro belassen. Die Handelskette erwirtschafte mit Lebensmitteln einen robusten Free Cashflow, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werde am Markt aber ebenso übersehen, wie das Wertpotenzial, das von der Online-Buchhandelssparte Bol.com ausgeht./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 02:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 02:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.