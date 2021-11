UBS hebt Amadeus IT auf 'Buy' - Ziel hoch auf 70 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Amadeus IT von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 70 Euro angehoben. Die Lage bleibe zwar schwierig für den Buchungssystem-Anbieter angesichts des globalen Flugverkehrvolumens fast 70 Prozent unter dem Niveau von 2019 - also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings böten sich dem Unternehmen nun mehr Möglichkeiten mit IT im Beherbergungsbereich, was auch der jüngste Vertrag mit der Hotelkette Marriott belege. Zudem habe Amadeus IT dem Branchenkollegen Expedia in den USA Marktanteile abgenommen. Insgesamt scheine sich das Unternehmen in der Krise noch weiter von der Konkurrenz abgesetzt zu haben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2021 / 18:56 / GMT

