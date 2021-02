UBS hebt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel hoch auf 8000 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Pharmakonzerns Astrazeneca von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7500 auf 8000 Pence angehoben. Die Übernahme von Alexion sei weniger strategischen Zweckes, sie markiere aber wohl einen Wendepunkt für die Barmittelschöpfung, die Dividende sowie höhere Margen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Konsolidierung der Übernahme sollte ein überlegenes Wachstum in Verbindung mit einer lediglich branchenkonformen Bewertung einher gehen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 23:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 23:25 / GMT

