UBS hebt Dialog Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Dialog Semiconductor von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel gleichzeitig von 32 auf 31 Euro gesenkt. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dem Halbleiterunternehmen werde zunehmend positiv, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In seinem Szenario geht der Analyst für den Sektor von einem schwierigen zweiten Quartal und einer Erholung im dritten und vierten Quartal aus./mf/fba

