UBS hebt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' und Ziel auf 2,40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Intesa Sanpaolo von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1,95 auf 2,40 Euro angehoben. Die erfolgreiche UBI-Übernahme biete der italienischen Großbank mehr Flexibilität und steigere die Ergebnisvisibilität sowie das Sparpotenzial in dieser ungewissen Zeit, begründete Analyst Ignacio Cerezo sein neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Chancen seien noch nicht vollständig eingepreist. Die Intesa-Aktie sei nun sein "Top Pick" unter den italienischen und spanischen Bankenwerten./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 00:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 00:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.