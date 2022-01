UBS hebt Kering auf 'Buy' und Ziel auf 854 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kering von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 681 auf 854 Euro angehoben. Obwohl der europäische Luxusgütersektor im Vorjahr einen Umsatzrekord erzielt habe, sei für 2022 ein durchschnittliches währungsbereinigtes Wachstum von weiteren 12 Prozent zu erwarten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie begründete dies mit einem günstigen Verbraucherumfeld, einer zunehmenden Markenbegehrlichkeit - und damit zusammenhängend - einer höheren Preissetzungsmacht. Bei Kering rechnet sie damit, dass sich die gestiegenen Investitionen in die Marken in einer fortlaufenden Verbesserung der Ertragslage und der Markendynamik niederschlagen werden./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2022 / 23:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.