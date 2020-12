UBS hebt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lanxess von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 65 Euro angehoben. Analyst Andrew Stott sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie angesichts der erwarteten Konjunkturerholung einen Wendepunkt, was die Gewinnentwicklung des Chemiekonzerns betrifft. Die Erholung des operativen Ergebnisses könnte 2021 positiv überraschen und die Bilanz lasse Spielraum für Übernahmen oder Rückflüsse an die Aktionäre./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 18:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.