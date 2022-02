UBS hebt Ziel für Airbus auf 139 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 132 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer konzentriere sich auf die Umsetzung realistischer Ziele in einem sich erholenden Luftfahrtumfeld, das aber auch durch Inflation, Arbeitskräftemangel und Risiken in der Lieferkette geprägt sei, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2022 / 02:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2022 / 02:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.